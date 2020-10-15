Оренбург, , 13:18 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 15 октября, зафиксирован один летальный исход у пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Скончалась женщина 1956 года рождения из Соль-Илецкого района. Всего в регионе зафиксировано 93 смерти пациентов от коронавирусной инфекции.

Напомним, с конца марта в регионе выявлено 14 811 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 13 230 пациентов. В стационарных условиях продолжает лечение 1 121 человек, из них 171 человек находится в тяжелом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье выявлено 167 новых случаев заражения коронавирусом