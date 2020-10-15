Ульяновск, , 13:17 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 15 октября, стартовал месячник «Белая трость», который продлится по 13 ноября. Мероприятия месячника состоятся в дистанционном режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Месячник посвящён привлечению внимания общественности к проблемам незрячих людей, показать их творческий потенциал. Его символом является белая трость, которая помогает незрячим людям ежедневно совершать привычные для любого здорового человека действия — переходить дорогу, ориентироваться в пространстве. В регионе акценты сделают на создание безбарьерной среды.

В рамках акции во всех муниципальных образованиях области пройдёт социально-бытовое обследование жилья инвалидов по зрению, организуют консультации врачей-офтальмологов, проведут горячие линии по вопросам социальной поддержки. Также запланированы экскурсии, выставки прикладного народного творчества инвалидов по зрению, тематические беседы.

Мероприятия месячника состоятся в онлайн-режиме. Ожидается, что в них примут участие более 2,6 тыс. инвалидов с нарушением зрения.

Отметим, что впервые День безопасности «Белой трости» появился в США в 1964 году, а во всём мире стал отмечаться в 1970 году. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году.

По данным ВОЗ, 36 млн человек в мире являются незрячими и 1,3 млрд человек живут с той или иной формой нарушения зрения.