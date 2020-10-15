Красногвардейский район, 15 октября 2020, 13:16 — REGNUM Почётное звание «Заслуженный журналист России» присвоено главному редактору районной газеты Белгородской области Александру Новинкину. Этот первый представитель СМИ региона, отмеченный этой профессиональной наградой, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе правительства области.
Александра Новинкин возглавляет газету «Знамя труда» Красногвардейского района. В издании он работает с 1977 года и прошёл путь от корреспондента до главного редактора (1999). Почётное звание «Заслуженный журналист России» присуждено ему указом президент РФ Владимира Путина «за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу».
Профессиональная награда учреждена в 2018 году.