Нижний Новгород, , 13:13 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 15 октября выявили 1647 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1601 случае заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 179 034 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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Так, в Нижегородской области выявили 281 новый случай заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 174, в Оренбургской области — 167, в Саратовской области — 152, в Пензенской области — 150, в Самарской области — 134, в Удмуртии — 126, в Пермском крае — 111, в Кировской области — 100, в Башкирии — 69, в Мордовии — 66, в Чувашии — 40, в Марий Эл — 39, в Татарии — 38.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 35 908 случаев, в Ульяновской области — 17 739, в Саратовской области — 17 599, в Оренбургской области — 14 811, в Самарской области — 13 578, в Пензенской области — 12 574, в Пермском крае — 11 248, в Кировской области — 9793, в Башкирии — 9532, в Чувашии — 9067, в Татарии — 7692, в Мордовии — 7208, в Удмуртии — 6964, в Марий Эл — 5321.

Полностью выздоровели 141 918 жителей округа, за последние сутки выписаны 1199 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2342 человека, за минувшие сутки скончались 38 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 39 летальных случаях в округе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 34 744 человека, за сутки показатель увеличился на 410 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 октября в России подтверждено 1 354 163 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 13 754 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 048 097 жителей России, за сутки выписаны 8392 человека. 23 491 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 289 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 282 575 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 5076 человек.