Москва, , 13:08 — REGNUM В России в состоянии стресса различной степени находятся до 70% работающих граждан. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который прошел в формате онлайн, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, ссылаясь на данные Научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины.

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Глава федерального ведомства добавил, что, по информации центра, почти 80% работающего населения имеют более одного из факторов риска для неинфекционных заболеваний.

«Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни», — уточнил Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

Министр подчеркнул, что потребление алкоголя оказывает колоссальное влияние на жителей России, особенно мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведённый исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru, показал, что стресс на рабочем месте испытывают более 90% трудящихся граждан в России (9 из 10). Лишь 7% сотрудников работают без стресса. Чаще всего работника нервирует плохое отношение начальства (14%), его непрофессионализм — 10%, поведение коллег — 9%. Для 5% стресс — это низкая зарплата, для 4% — перегруженность работой и безделье.