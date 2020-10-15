Тамбов, , 13:07 — REGNUM В Тамбовской области 15 октября подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число положительных тестов выросло на два.

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Всего в области зарегистрированы 8564 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 7075 пациентов, в том числе 34 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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