Москва, , 13:06 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») осудил решение мэра Москвы Сергея Собянина разрешить посещение ночных клубов только по QR-коду.

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«Предложение мэрии тусить с 0 до 6 часов утра на дискотеках, в барах и ночных клубах при условии входа туда по QR-коду, с предварительной передачей номера своего телефона мэрии Москвы — еще одно «шедевральное» решение столицы», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

«На самом деле — это продолжение обкатки «цифрового концлагеря» под благовидным предлогом», — уверен парламентарий.

Он не может понять, чем принципиально отличается ночной бар от вечернего ресторана или поход в ночной клуб от похода в «Пятерочку», посещение дискотеки от посещения МФЦ или аптеки, — везде скопление людей.

«К чему мы идем? Скоро любое ваше намерение поехать куда-либо, будь то магазин, ресторан или театр, будет пресекаться столичной властью, которая, видя и контролируя вас и вашу геолокацию и идентифицируя вас с помощью программно-аппаратных комплексов моментально пришлет вкрадчивую смс примерно такого содержания: уважаемый (ФИО), вам не стоит сегодня пользоваться услугами продовольственных магазинов, так как ваш вес и давление выходит за рамки московских норм. В случае игнорирования рекомендации мэра столицы, вас ждет штраф, в соответствии с московским законодательством», — рассуждает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об эксперименте по регистрации посетителей ночных клубов. Он пояснил, что мера станет альтернативой закрытию заведений, в которых сложно соблюдать социальную дистанцию.