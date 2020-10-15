Малгобек, Ингушетия, , 13:05 — REGNUM В Ингушетии в ходе работы поисковиков во время всероссийской Вахты памяти обнаружены останки двоих красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Личность одного из них удалось установить. Это уроженец города Ростов Великий Ярославской области Василий Афанасьев.

Он был политруком 2-го батальона 256-й стрелковой бригады и погиб при защите города Малгобека, сообщили 15 октября в пресс-службе администрации города. Офицер Василий Афанасьев числился в числе пропавших без вести с 4 октября 1942 года. Его останки удалось опознать по записке, которую он оставил в гильзе патрона.

Глава города Малгобек Мусса Галаев выразил благодарность поисковикам из отряда «Курган» из Нижнего Новгорода, нашедшим останки Василия Афанасьева, за их труд и патриотизм. В настоящее время информация о находке уже передана в Ярославскую область, родные Афанасьева разыскиваются.