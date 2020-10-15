Березники, Пермский край, , 13:05 — REGNUM В Березниках Пермского края на скамье подсудимых окажутся двое бывших сотрудников полиции, которые обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, ночью 5 июля 2020 года экс-правоохранители в служебном кабинете применили насилие и электрошокер в отношении двух местных жителей. Мужчины были задержаны в рамках разбирательства по факту уличной драки на улице, во время которой они избили своего знакомого.

Сотрудник патрульно-постовой службы уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, его руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность обвиняемого в совершении преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существ», — сообщает СУ СКР по пермскому краю.