Владимир, , 13:05 — REGNUM Во Владимирской области 15 октября подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За прошедший месяц это самый высокий суточный показатель.

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Всего в области зарегистрированы 8185 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6163 пациента, в том числе 21 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 239 человек, новых смертей не подтверждено за последние сутки.

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