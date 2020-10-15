Владимир, 15 октября 2020, 13:05 — REGNUM Во Владимирской области 15 октября подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За прошедший месяц это самый высокий суточный показатель.
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Всего в области зарегистрированы 8185 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6163 пациента, в том числе 21 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 239 человек, новых смертей не подтверждено за последние сутки.
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