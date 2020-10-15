Пенза, , 13:14 — REGNUM В Пензенской области по информации на 15 октября коронавирус за сутки подтвержден у 150 человек, из них 11 — дети. Возраст несовершеннолетних — от 5 до 17 лет, сообщает пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

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Среди жителей Пензы инфицированы 103 человека, еще 30 — в Пензенском районе. Под наблюдением врачей находятся 5 640 человек, сняли с учета — 35 426 пензенцев.

С начала пандемии в регионе проведено свыше 349,6 тыс. исследований, обследовано на коронавирусную инфекцию более 331,7 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 15 октября в Пензенской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 12 574 человек. В регионе с начала пандемии выздоровели 9 832 человека, за сутки — 83 пациента. 142 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

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