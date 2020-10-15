Москва, , 13:18 — REGNUM Восемь стран мира предъявляют к авиапутешественникам самые мягкие требования в условиях пандемии нового коронавируса. Их список обновила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Власти Мексики, Гаити и Турции не требуют от иностранцев справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, им только измеряют температуру. Также им нужно заполнить электронную анкету.

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В Бразилии итоги теста также не требуют, но у путешественников должна быть медстраховка на всё время пребывания. В Албании, Афганистане, Сербии и Северной Македонии справки с результатами теста требуют с граждан некоторых стран, но Россия в их число не входит, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Пока российские туристы могут напрямую прилететь только в Турцию и Сербию, до Мексики и Албании прямых рейсов нет. В ОАЭ, Танзании, Египте и на Мальдивах от них попросят справку об отсутствии коронавируса, в Белоруссии справка от граждан РФ не нужна.

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