Москва, 15 октября 2020, 13:08 — REGNUM Угроза коронавируса возросла осенью не в силу его изменений, а по причине сезонных факторов. Об этом 15 октября рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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"Вирус не стал злее или опаснее. Он просто пришел в свой сезон», — сказала Попова.
Кроме того, весной вирус распространялся постепенно. Сперва он начал распространяться в столице, и лишь потом попал в другие регионы. Сейчас же ситуация изменилась — очаги инфекции есть по всей стране.
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