Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Петербургские волонтеры начали оказывать помощь медицинским работникам и пожилым пациентам во временном инфекционном госпитале в «Ленэкспо», который с 12 октября вновь принимает больных с COVID-19.

Госпиталь «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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«В «Ленэкспо» задействовано 45 добровольцев акции #МыВместе. Волонтеры работают в две смены — по 5 человек в каждую. Длительность одной смены — 6 часов», — уточнили 15 октября в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Добровольцы помогают младшему медицинскому персоналу в уходе за больными, а также оказывают психологическую помощь пожилым пациентам и организуют их досуг.

Волонтеры прошли необходимый инструктаж, обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными костюмами. При входе в госпиталь у них измеряют температуру тела, раз в неделю все будут сдавать мазки на наличие коронавируса.

Костяк волонтеров в «Ленэкспо» составляют учащиеся старших курсов средних и высших медицинских учебных заведений.

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«Здесь люди, которые нуждаются в помощи. Кроме медицинской, им нужна психологическая поддержка. Мы можем побеседовать с пациентами, оказываем помощь в профилактике пролежней, выполняем дыхательную гимнастику, помогаем санитарам в развозке еды <…> Здесь собрались очень профессиональные медики, с которыми будем работать плечом к плечу», — рассказала после первой отработанной смены волонтер Ирина Кузнецова.

Также молодые люди просят петербуржцев беречь себя, по возможности оставаться дома, носить маски и перчатки в общественных местах.

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По данным Смольного, с 5 октября на портале #МыВместе зарегистрировались 373 петербургских волонтера, из которых 246 уже аккредитованы и прошли обучение.

Основной работой волонтеров остается помощь людям на дому. Уже поступило 272 заявки на оказание помощи пожилым и хронически больным людям на самоизоляции, из них выполнены 204, остальные в работе.

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