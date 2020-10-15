Екатеринбург, 15 октября 2020, 13:07 — REGNUM Начальник ОГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов вышел на работу после задержания. Об этом сообщили в отделе дорожной полиции.

Руководитель продолжает работу в обычном режиме. 14 октября 2020 года Чернов провёл совещание, передаёт «Уралинформбюро».

Полицейского задержали сотрудники ФСБ 13 октября. Чернова могут подозревать в превышении полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, в МВД в отношении Чернова проводится служебная проверка.

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