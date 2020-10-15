Москва, , 12:59 — REGNUM Поставки крупных партий вакцины от коронавируса могут начаться уже в ноябре 2020 года. Об этом 15 октября сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, на данный момент предприятия работают над оптимизацией производства вакцины. При этом производится контроль качества каждой выпущенной партии препарата.

«С учетом контроля качества, массовые поставки вакцины… это будут последние числа ноября или декабрь. Потому что контроль качества должен быть обеспечен в полной мере», — сказал Мурашко.