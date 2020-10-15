Нальчик, , 12:38 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ежедневно увеличивается число госпитализированных граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. По данным регионального минздрава на 15 октября, в настоящее время их число составляет 1372 человека. За сутки прирост пациентов в госпиталях составил 31 человек. Такие данные приводит на своей странице в Instagram минздрав КБР.

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Выросло также на два человека и число больных, состояние которых оценивается как тяжелое. Общее количество пациентов, находящихся в реанимации, достигло 71 человека.

До 110 увеличилось и число случаев летального исхода. За последние дни скончались двое мужчин — 81-летний житель города Майский и 76-летний житель города Прохладный.

Общее число носителей коронавируса за все время в Кабардино-Балкарии составляет 8656 человек. Прирост их числа за сутки составил 82 пациента. Это самый высокий показатель в республике в период ухудшения ситуации с коронавирусом. Выздоровели за последние сутки 38 пациентов. Это также стало самым высоким показателем за этот период.