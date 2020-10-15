Екатеринбург, , 12:47 — REGNUM Паллиативное отделение больницы № 2 Екатеринбурга вновь перепрофилировали под лечение COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе Свердловской области.

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В структуре напомнили, что хоспис ранее уже работал в качестве «коронавирусного» госпиталя. В отделении есть необходимое оборудование и подготовленный медицинский персонал.

Пациентов хосписа на этот раз отдадут «в другое медицинское учреждение с обеспечением максимальной безопасности и комфорта для них и их родственников», уточнили в штабе порталу «66.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области растёт число тяжелобольных COVID-19. По данным на 15 октября 2020 года, таких пациентов в регионе — 190.

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