Москва, , 12:29 — REGNUM В Москве составили инструкцию для посещения ночных заведений по новым правилам, начинающим действовать с 19 октября.

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Как сообщает оперативный штаб Москвы, на входе в заведение будет размещён плакат. Посетитель должен выбрать способ регистрации — по QR-коду или СМС. При регистрации по цифровому коду нужно перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через личные данные на сайте Mos.ru. Подтверждение о регистрации отобразится на экране смартфона. При регистрации по СМС — придёт ответным сообщением.

Далее посетителю нужно показать на входе заведения полученное подтверждение сотруднику. Тот проведёт проверку и пропустит внутрь.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночных клубах Москвы с 19 октября начнётся эксперимент по регистрации посетителей.