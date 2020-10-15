Кемерово, , 12:27 — REGNUM Полностью на дистанционное обучение перешли три школы Кемеровской области. Так, Краснинская школа-интернат (Ленинск-Кузнецкий округ) и школа № 16 в Белово ушли на карантин из-за ОРВИ, Новопестеревская СОШ в Гурьевском округе — из-за коронавируса. Об этом сообщает NGS42.RU со ссылкой на ответ министерства образования и науки региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Уточняется, что частично на дистанционке находятся ещё 90 классов в 37 школах Кузбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области по состоянию на сегодня, 15 октября, за прошедшие сутки выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: Новокузнецк сохраняет антилидерство по новым случаям COVID-19