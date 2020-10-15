Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Американский теннисист Сэм Куэрри сбежал из Санкт-Петербурга на частном самолете, чтобы не лечиться в России от коронавирусной инфекции. Об этом 15 октября сообщает издание BATennis.

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33-летний американский теннисист Сэм Куэрри вместе с семьей прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в теннисном турнире St. Petersburg Open 2020. Однако перед стартом матчей у него была выявлена коронавирусная инфекция.

Как уточняет издание, Куэрри готовился к матчу с Денисом Шаповаловым, однако из-за положительного теста на COVID-19 выбыл из игры. Организаторы турнира договорились с ним о втором тесте на коронавирус, но спортсмен попросил один день отсрочки, сославшись на заболевшего сына.

В итоге организаторы турнира упустили из виду мужчину и членов его семьи, а спустя время не смогли найти никого из них ни в номере, ни в отеле.

«Куэрри, его жена и сын арендовали частный самолет и вылетели в Канаду», — уточняет издание.

Добавим, Сэм Куэрри профессиональный теннисист с 2006 года. Его профессиональный рейтинг №48.