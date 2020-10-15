Челябинск, , 12:23 — REGNUM В Челябинске одна из фирм заплатит 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фирма проводила строительные работы в одном из сетевых магазинов. И в апреле-июне 2019 года региональный управляющий этих магазинов получил от главы коммерческой организации вознаграждение за действия, которые входили в его служебные полномочия.

Прокурор Центрального района завёл административное дело по факту незаконного вознаграждения. А затем суд постановил оштрафовать фирму.