Черкесск, , 12:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в настоящее время находятся на карантине под медицинским наблюдением 3802 человека. Среди тех, кому предписано оставаться в самоизоляции, лица с положительным результатом лабораторных исследований на COVID-19, но не имеющие симптомов, а также контактные с инфицированными гражданами лица. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Число «активных» больных в Карачаево-Черкесии составляет, по данным федерального оперативного штаба на 15 октября, 3150 человек. Это самый большой показатель среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа после Ставрополья, где он составляет 4712 человек.

Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 8246. За прошедшие сутки число носителей коронавируса увеличилось еще на 80 человек.

Выздоровели за все время пандемии 5066 пациентов, за прошедший день их стало больше на 20 человек. Скончались от коронавируса 30 жителей республики.