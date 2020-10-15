Самара, , 12:20 — REGNUM Три пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 66-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, 69-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы, а 67-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе скончались 216 пациентов с COVID-19.

При этом показатель смертности на 100 тысяч населения по региону составил 6,67 (по России — 15,89), а коэффициент летальности в регионе составил 1,58 (в России 1,73).

Отмечается, что за сутки в Самарской области было выявлено 134 человека, инфицированных коронавирусом. А всего по области было зафиксировано 13 578 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 10 651 человек. На учете у врачей стоят 248 человек.

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