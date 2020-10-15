Канаш, Чувашия, , 12:19 — REGNUM В Чувашии активисты ОНФ повторно обратили внимание властей на удовлетворительное состояние реки Аниш в Канаше, которая постепенно заболачивается и превращается в свалку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского штаба народного фронта.

Ряска на реке Аниш Onf.ru

Первый рейд общественники провели в прошлом году после обращения местных жителей на прямую линию с президентом России. Заявители полагают, что в реку сбрасывают бытовой и строительный мусор, а также сливают отходы — в результате в воде нет рыбы, а в округе стоит «запах гниения».

Чувашские «фронтовики» отмечают, что спустя год ситуация значительно не изменилась, хотя суд удовлетворил иск минприроды Чувашии об обязании городской администрации очистить русло реки от свалок. За это время здесь провели только три экологических мероприятия и вдоль реки остаются стихийные навалы.

«Попытка администрации Канаша решить вопрос с незаконными постройками была безуспешной: на берегу находится около 700 гаражных боксов, в некоторых из них, как выяснилось, даже содержится домашний скот», — говорят «фронтовики», подчёркивая, что контейнерные площадки здесь не обустроены, а канашцы продолжают выкидывать в реку старую мебель, технику и бытовые отходы.

Эксперт ОНФ в Чувашии, гидрогеолог Вячеслав Николаев полагает, что «ситуация чревата серьезными последствиями», так как Аниш впадает в Уту, на которой находится водозабор для жителей Канаша.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чебоксарах члены регионального штаба ОНФ обнаружили в санитарно-защитной зоне международного аэропорта «ряд незаконных свалок и навалов органических и неорганических отходов, а также биологических отходов». Эта зона затем была очищена.