Нагайбакский район, Челябинская область, , 12:17 — REGNUM В Челябинской области депутат Нагайбакского сельского поселения подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Преступление произошло в 2017—2018 годах, сообщает региональное управление СКР.

Гражданин возглавлял одно из сельхозпредприятий и сдал в региональный минсельхоз фиктивные документы о якобы потраченных больше 11 млн рублей на агротехнические работы. На основе этих фиктивных документов он получил возмещение расходов по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017−2020 годы» на сумму больше 5,8 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники полиции. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.