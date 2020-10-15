Томск, , 12:14 — REGNUM Для школьников Томской области по решению регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу изменены сроки осенних каникул.

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Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, ученики 5−11 классов будут отдыхать с 19 октября по 31 октября включительно. Ученики 1−4 классов уйдут на каникулы с 24 октября по 4 ноября. Каникулы в учреждениях дополнительного образования продлятся с 19 октября по 4 ноября.

То словам томского вице-губернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, эти меры должны минимизировать число заболевших коронавирусной инфекцией среди педагогов, других сотрудников школ и учеников, разорвать цепочку контактов.

Уточняется, что учителя в каникулярный период перейдут на удалённую работу.

«За две недели ситуация с распространением инфекции в учреждениях образования должна стабилизироваться», — подчеркнула Огородова, добавив, что поэтапное окончание первой четверти и возобновление занятий во второй «также даёт возможность развести потоки обучающихся».

В образовательных учреждениях Томской области во время каникул проведут дезинфекцию.

Добавим, по данным оперштаба, по состоянию на 15 октября в школах Томской области закрыты на карантин 27 классов — 0,45% от общего числа.

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