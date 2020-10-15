Горно-Алтайск, , 12:13 — REGNUM Администрация столицы Горного Алтая закрылась на карантин до 26 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, решение принято на основании постановления Роспотребнадзора, в целях усиления противоэпидемического режима.

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В связи с этим посетителям ограничили доступ в здание. Кроме того, приостановлен прием документов на предоставление муниципальных услуг от граждан и организаций.

«Документы необходимо направлять почтовой связью, через портал госуслуг, Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Алтай», — отметили в администрации.

Обращения на бумаге горожан просят оставлять в лотке у входа в здание.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем за всё время эпидемии. При этом диагноз подтвердился у 59 жителей города Горно-Алтайска.

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