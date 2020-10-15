Москва, , 12:11 — REGNUM Обладатели гектара земли на Дальнем Востоке, успешно освоившие его, смогут получить ещё один абсолютно бесплатно. Законопроект об этом внесло в правительство РФ Минвостокразвития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике.

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«Многие из людей, успешно освоивших ранее выданные участки, готовы еще брать землю, развивать свои проекты. Мы должны им такую возможность предоставить», — отметил ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Главное условие для получения ещё одного бесплатного участка земли на Дальнем Востоке — успешное освоение первого и оформление его в собственность или в долгосрочную аренду.

Заявки на получение второго участка можно подавать индивидуально на один гектар или коллективно — до 10 гектаров.

Законопроект разработан по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

За время действия программы по бесплатному выделению земельных участков на Дальнем Востоке ей воспользовались более 85 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам рабочей поездки на Сахалин и Камчатку генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение проверить исполнение программы по выделению бесплатных гектаров земли на Дальнем Востоке, а также деятельность ответственного за реализацию программы Минвостокразвития.

«Это известная проблема, когда участки предоставляются без создания необходимой инфраструктуры по «Дальневосточному гектару». Вы проверьте и мне доложите в двухнедельный срок, как выполняется госпрограмма и что у нас делают чиновники. И куда деньги-то идут, деньги, которые выделяются на эту госпрограмму», — цитирует Краснова «Интерфакс».