Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM В больницах Свердловской области находятся 190 пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии, сообщили 15 октября в оперативном штабе региона.

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168 данных пациентов лежат в реанимации, из них 94 — на ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 617 человек. Для сравнения, 13 октября власти сообщали о 162 тяжелобольных, 14 октября — о 174.

Подтверждена выписка ещё 196 пациентов. Всего с начала пандемии выписано уже 23 729 человек, переболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировано 672 смерти от COVID-19.

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