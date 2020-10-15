Казань, , 12:41 — REGNUM В декабре текущего года истекает срок полномочий членов 65 территориальных избирательных комиссий (ТИК) Татарии. В их составе 524 человека. При центральной избирательной комиссии республики сформирована рабочая группа, которая займется сбором, изучением и проверкой на соответствие выдвинутых кандидатур для назначения в новый состав ТИК. Об этом заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Своих кандидатов могут выдвигать не только политические партии, но и представительные органы муниципальных образований, общественные объединения, действующие территориальные комиссии и собрания избирателей. Ко всем кандидатам будут предъявлены единые требования — наличие опыта участия в избирательных кампаниях, репутация кандидата и юридическое образование.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии членов центральной и участковых избирательных комиссий перед осенними выборами застраховали на 500 тыс. рублей. Такой страховкой были обеспечены члены комиссий в республике и во время проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

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