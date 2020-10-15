Челябинск, , 11:51 — REGNUM В Челябинской области за 14 октября скончались ещё четыре гражданина с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

От COVID-19 умерших нет. Трое пожилых мужчин и 68-летняя женщина ушли из жизни по другим причинам, в основном, сердечно-сосдистым. У женщины был сахарный диабет.

С начала пандемии от ковида скончались 138 пациентов. Ещё 417 умерли по другим причинам.