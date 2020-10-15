Архангельск, , 11:48 — REGNUM Архангельские перевозчики сообщили, что чаще всего без средств индивидуальной защиты ездят дети. Сотрудники городской администрации обратились к родителям с просьбой объяснить детям, что маска — это не только средство защиты своего здоровья, но и способ обезопасить окружающих.

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Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительcтве, согласно указу губернатора, люди, находящиеся в автобусах, обязаны надеть маски. Средства защиты должны быть и у водителя, а у кондуктора, помимо маски, также должны быть и перчатки.

«Если надзорные органы видят пассажира без средств защиты, на него может быть составлен протокол об административных правонарушениях. Материалы дела рассматривает суд и решает, какими будут штрафные санкции. Если человек говорит, что снял маску на время, мы выясняем у кондуктора, так ли это», — заявила представитель УМВД Лариса Сергеева.

За несоблюдение масочного режима предусмотрен штраф в размере от одной до тридцати тысяч рублей для граждан и от 30 до 300 тысяч — для предпринимателей.