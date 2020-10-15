Элиста, , 11:43 — REGNUM В Республике Калмыкия зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 15 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Согласно статистическим показателям, серьёзных изменений в ситуации с коронавирусом в Калмыкии не произошло. Летальность составляет 1,1 (среднероссийский показатель — 1,6), уточнили в республиканском Роспотребнадзоре.

С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 83 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии растёт заболеваемость COVID-19