Элиста, 15 октября 2020, 11:43 — REGNUM В Республике Калмыкия зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 15 октября.
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Согласно статистическим показателям, серьёзных изменений в ситуации с коронавирусом в Калмыкии не произошло. Летальность составляет 1,1 (среднероссийский показатель — 1,6), уточнили в республиканском Роспотребнадзоре.
С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 83 человека.
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