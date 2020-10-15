15 октября 2020 | Время чтения 6 мин

Стелла Иванова, , 13:24 — REGNUM Нацпроекту «Экология» скоро исполнится уже два года. По замыслу авторов, итогом всех реформ должна стать эффективная система переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Ответственными за реализацию проекта были назначены региональные компании. Но, как оказалось, их работа часто не согласуется с действиями властей, а решения самих чиновников вызывают вопросы у контролирующих органов.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM уже писало о вмешательстве ФАС в тарифную политику регионов при утилизации бытового мусора. Тогда муниципальные суды становились на сторону граждан и снижали размер взимаемой платы. Что же касается процесса ликвидации больших мусорных полигонов, то здесь федеральным чиновникам еще предстоит поработать, так как стоимость ликвидационных работ в регионах отличается в разы.

Свалки особой ценности

В недавно обнародованном годовом отчете Счётная палата РФ усмотрела не только общую несогласованность действий чиновников разных уровней, но и выявила странный подход к составлению смет на работы. Если раньше о гигантских расхождениях в стоимости услуг операторов говорили только участники рынка, то сейчас их слова подтверждаются расчетами аудиторов и экологов. Так, например, специалисты Российского экологического общества провели анализ «статуса реализации мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде» на основе информационной базы государственного реестра ФГБУ «ВНИИ Экология» и обнаружили весьма парадоксальные расхождения ценовых параметров.

По результатам анализа выявлен серьезный дисбаланс в стоимости схожих объектов в части удельной стоимости рекультивации (руб./га), при этом наблюдается разбег от 5,8 до 263,8 млн руб./га, при средней стоимости 52,6 млн руб./га.

Счетная палата России Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

Эксперты отметили тенденции высокой стоимости работ в Московской области, а при сравнимых объемах работ в Нижегородской и Волгоградской областях эффективность расходования средств оказалась гораздо выше. При этом цена за рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на площади в один гектар в Нижегородской и ряде других областей начинается от 49,5 млн рублей, а за аналогичные работы, к примеру, в Московской области — 310 млн рублей. Чем обосновано десятикратное увеличение стоимости, компании-подрядчики не объясняют, так как это по закону и не нужно. Обоснования работ, сметы, результаты тендеров и прочие бумаги у них на руках, и формально к ним не придерешься.

По мнению экологов и аудиторов, проблема в том, что в России не утверждены тарифы на утилизацию и единые стандарты качества рекультивации мусорных свалок. Многие компании-исполнители пользуются услугами «ручных экспертов», которые подписывают «согласованные» заключения, а региональные чиновники традиционно не вникают в суть ценообразования, так как деньги в основном выделяются федеральным центром.

Неуправляемая реформа?

Когда «мусорная реформа» стартовала, многие регионы разделили свои территории на зоны и распределили тендеры между местными операторами. Когда «пирог» был поделен, задачи правительства шаг за шагом, с ошибками и оговорками, но все же стали выполняться. Однако в этом году федеральный центр решил еще больше поддержать местных операторов и направил в 20 регионов 9 млрд рублей.

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

Насколько эффективно были потрачены эти деньги, сказать сложно. На сегодняшний день в нацпроект «Экология» включены 8323 свалки. Из них 916 находятся непосредственно в городах. Больше никаких точных данных о ситуации нет, хотя изначально было понятно, что простого списка свалок недостаточно. По мнению авторов отчета Счетной палаты РФ, за прошедшие почти два года ответственные за реформу чиновники не создали единой системы мониторинга работ, карты учета остающихся и накапливающихся объемов мусора, из-за чего ряд инвестиционных проектов уже долгое время простаивает без денег. Всё это происходит на фоне призывов экспертного сообщества предпринять решительные меры для решения проблемы, потому что нынешних недостаточно.

Сегодня никто не может сказать с точностью, сколько в стране накоплено мусора, какая его часть представляет опасность для жизни людей и экологии, когда количество отходов достигнет критических отметок и какие средства необходимы для эффективной утилизации мусора.

Свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Приблизительные данные

Показательна ситуация с ликвидацией последствий работы Байкальского ЦБК. Приступая к работе, компания «Газэнергострой — Экологические технологии» (ГЭС-ЭТ), на счету которой уже есть успешные проекты по ликвидации опасных полигонов с отходами в Дзержинске, получила данные инженерных изысканий, которые ей предоставили местные власти. Сами чиновники получили данные о количестве накопленных за десятилетия работы ЦБК реагентов от компании, которая до этого бралась решить проблему, но так и не смогла. В результате первых же измерений оказалось, что по типу соединений, которые надо было нейтрализовать и уничтожить, все данные оказались верными: в отстойниках был шлам-лигнин, надшламовая вода и щелокосодержащая жидкость. А вот с их количественным и качественным составом имеющиеся цифры на протяжении 2013−2019 годов отличались в 1,5−3 раза. Полагаться на приблизительные измерения было опасно, и в ГЭС-ЭТ обратились в одну из лабораторий Росприроднадзора. Результаты удивили даже опытных экспертов — по некоторым показателям разница в данных достигала 490 раз.

Если бы эта экспертиза не была проведена, мы бы могли потерять Байкал. Летом из отстойников ЦБК ГЭС-ЭТ откачала и вывезла подальше от берега все ядовитые реагенты. Для этого потребовалось больше транспорта и других ресурсов. Если бы инженеры компании опирались на данные предыдущих исследований, то перевезти жидкие яды до сентябрьского землетрясения физически бы не удалось. И огромное количество щелока отравило бы воду озера. Сейчас вывезенные яды нейтрализуются и утилизируются.

Не до переработки

Сегодня в стране подвергается переработке лишь 7% бытовых и промышленных отходов; более 90% вывозится на полигоны. Ситуация с мусорными полигонами близка к критической. Из-за отсутствия единой системы учета некоторые регионы сегодня уже находятся на грани «мусорного коллапса».

В Магаданской области мощности полигонов исчерпали себя еще в феврале 2019 года, в Бурятии — в апреле 2019 года, в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Краснодарском крае — в сентябре 2019 года. Дефицит мест для складирования отходов в этих регионах составляет до 1365 тыс. тонн в год.

«Во многих регионах места размещения отходов не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду, почву, а возможности по созданию новых полигонов серьезно ограничены», — говорится в отчете.

Не лучше ситуация с несанкционированными свалками, которых за 2019 год было выявлено по стране 27 189. Общая площадь этих «серых полигонов» составила 12 755 га. Ликвидированы из них 18 039 свалок, но, судя по данным, лишь самые небольшие, потому что их совокупная площадь составляет 1613,3 га. В целом же по стране при нынешних темпах увеличения количества мусора — 1−2% в год — мощности полигонов будут исчерпаны уже через три года в 32 регионах. В 17 из них это произойдет в течение ближайших полутора лет. А возможностей для создания новых полигонов у большинства субъектов нет.