Иерусалим, , 11:40 — REGNUM Около 38% тех, кто умер из-за коронавируса в Израиле, были жителями домов престарелых, сообщает KAN Reshet Bet 15 октября.

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В первой волне пандемии инфекций почти половина умерших жила в этих учреждениях, во второй волне — около 30% умерших. Число вспышек в данных учреждениях здравоохранения сокращается. Две недели назад в домах престарелых фиксировалось по 3−4 новых случая заражения ежедневно, в то время как на прошлой неделе было зарегистрировано только два случая.

По состоянию на 15 октября, в Израиле около 800 пожилых пациентов находятся на лечении в гериатрических отделениях ковидных госпиталей. В гериатрических палатах для больных коронавирусом установлено около 1000 коек.