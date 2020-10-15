Махачкала, , 11:39 — REGNUM В Махачкале будет обновлен парк, построенный в память о главе Чечни Ахмате-Хаджи Кадырове. Чеченский региональный общественный фонд его имени выделил денежные средства на реконструкцию общественного пространства. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о том, что парк был создан пять лет назад жителем Махачкалы Сагидом Асхабовым. Однако за прошедшее время он претерпел ряд изменений и нуждается в реконструкции.

«За прошедшие годы парк обветшал и нуждался в серьёзном обновлении. В связи с этим РОФ выделил средства на строительно-восстановительные работы. В рамках нового проекта здесь появятся кафе, искусственный пруд и скамейки. Также будет проведено полное благоустройство территории», — написал чеченский лидер.

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