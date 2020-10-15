Ульяновск, , 11:36 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных носителей коронавируса значительно превысило число выздоровевших. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 15 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 17 739 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 174.

Выздоровел 14 351 человек, из них за последние сутки — 109.

Кроме того, зарегистрировано ещё семь летальных исходов. Таким образом, всего с начала пандемии скончались 202 пациента с COVID-19.

По данным министерства здравоохранения Ульяновской области, в регионе с 5 по 11 октября на станцию скорой помощи Ульяновска поступило 4000 вызовов, из них 426 — к детям. Основными причинами выездов медицинских работников стали последствия несчастных случаев, отравления и ДТП.