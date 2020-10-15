Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё семь случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, столько же летальных случаев зафиксировано в Татарии, Коми и Кемеровской области за минувшие сутки, по данным на 15 октября. Всего в России подтверждено 286 новых случаев смерти от COVID-19.

Теперь в Свердловской области зафиксировано 672 летальных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 31 974 случая заражения коронавирусом.

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