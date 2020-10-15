Элиста, , 11:35 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 85 носителей коронавируса. Днём ранее было выявлено 80 случаев заражения инфекцией, передаёт ИА REGNUM 15 октября.

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В настоящее время лечение от COVID-19 в стационарах получают 690 пациентов, из них 20 человек находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции предписано соблюдать 3 тыс. 952 жителям республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 7 тыс. 700 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели — 4 тыс. 725 человек.

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