Красноярск, , 11:33 — REGNUM По состоянию на 15 октября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 22 322 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 204 случая заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Вылечились ещё 98 человек. Общее число выздоровевших — 16 286. За прошедшие сутки в крае скончались четыре пациента с коронавирусом, за весь период — 589.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 октября в Красноярском крае было выявлено 195 носителей коронавируса.

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