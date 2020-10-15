Ханты-Мансийск, , 11:30 — REGNUM В Югре в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции до 1 ноября 2020 года продлевается действие ряда ограничений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на постановление губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

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В Югре продлён запрет на работу кальянных, детских игровых комнат и иных развлекательных центров для несовершеннолетних, в том числе находящихся на территории торговых центров. А также развлекательных и досуговых заведений, за исключением кинотеатров при условии заполняемости не более 50% мест.

До 1 ноября 2020 года включительно продлён режим обязательной самоизоляции для беременных, людей 65 лет и старше, а также югорчан с хроническими заболеваниями.