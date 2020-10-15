Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 12 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

От COVID-19 скончались восемь женщин в возрасте от 58 до 93 лет и четверо мужчин — от 39 до 89 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

С начала пандемии в Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 626 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области скончались ещё девять пациентов с COVID-19