Чебоксары, , 11:30 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших вдвое превысило число выявленных случаев заражения коронавирусом. Новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

По информации на 15 октября, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 9067 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 40.

Выздоровел 7621 человек, из них за последние сутки — 82. Новых летальных исходов нет — напомним, всего в Чувашии скончались 109 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября будет развёрнуто ещё 135 коек для лечения пациентов с коронавирусом. По словам министра здравоохранения Чувашии, «в готовности к разворачиванию находятся ещё 358 коек». В настоящее время в республике насчитывается 1462 койки, из них свободно 30,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии развернут ещё сотни коек для пациентов с COVID-19