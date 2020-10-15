Томск, , 11:30 — REGNUM Больница скорой медицинский помощи в Томске объявила о наборе новых сотрудников в госпиталь для пациентов с коронавирусом. Как сообщается на официальной странице учреждения в инстаграм, открыто 15 вакансий врачей.

Врач в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, требуется пять человек на должность анестезиологов-реаниматологов. Работа будет проходить по графику сменности, заработная плата — 191 тыс. рублей. Кроме того, в учреждении набирают десять врачей-терапевтов, которым обещают платить по 168 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, респираторный госпиталь на 180 коек был открыт на базе БСМП 12 октября.

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