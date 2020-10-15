Оренбург, , 11:27 — REGNUM В Оренбургской области на 15 октября суточный показатель выявленных носителей коронавируса достиг 167 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Регион ежедневно ставит антирекорды по числу случаев заражения за сутки. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на сегодняшний день Оренбургская область среди других российских регионов занимает по этому показателю 18-е место. Стоит отметить, на 17-м месте находится Волгоградская область, где также за сутки выявлено 167 носителей SARS-CoV-2. Томская область (170 случаев) занимает 16-ю строчку.

С конца марта лаборатории области исследовали 670 499 образцов биоматериала, в том числе за последние сутки — 5614 тестов.

С начала пандемии в Оренбуржье зафиксировано 14 811 случаев заражения коронавирусом. Оправились от коронавирусной инфекции 13 230 человек. Скончались — 93 пациента, в том числе один за последние сутки.

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