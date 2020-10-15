Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Ростовской области вновь обновлён антирекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом. За истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 281 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 октября.

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Около трети новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, чуть более 2% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области с начала пандемии достигло 25 тыс. 736 человек.

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