Челябинск, , 11:22 — REGNUM В Челябинской области за 14 октября выявлено 107 новых носителей коронавируса. Это на четыре человека больше, чем за 13 октября, следует из сообщения оперштаба.

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Среди них двое школьников. С начала пандемии в регионе обнаружено уже 18 182 заразившихся.

С COVID-19 на лечении находятся 3748 пациентов. А вылечились и уже выписаны всего 13 837 граждан.