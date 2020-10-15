Гдов, Псковская область, , 11:40 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Псковской области из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией перевело на дистанционный режим учащихся Яммской среднеобразовательной школы Гдовского района. Это второй случай в регионе, когда такие меры применены в отношении целой школы, сообщили в пресс-службе областной администрации.

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На дистанционную форму обучения с 13 октября перешли 192 ученика.

Отметим, первым учебным заведением, которое было решено полностью перевести на «дистанционку» из-за COVID-19, была Павская школа Порховского района. В настоящий момент все 80 учеников этой школы уже вернулись к очному режиму обучения.

В целом ситуация в Псковской области с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной.

«С 1 сентября нарастающим итогом у 67 школьников был подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции. 16 классов в 12 школах в настоящий момент находятся на дистанционном обучении», — отмечается в сообщении.

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