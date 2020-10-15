Пятигорск, Ставропольский край, , 11:27 — REGNUM Родильный дом в Пятигорске, перепрофилированный под госпиталь для пациентов с COVID-19, соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам по работе с коронавирусом. В нем имеется необходимое оборудование, запас лекарств и средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщили в минздраве Ставрополья в ответ на коллективную жалобу сотрудников медучреждения.

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Как сообщало ИА REGNUM, еще в марте второй корпус единственного в Пятигорске родильного дома был переоборудован для оказания помощи беременным, новорожденным и женщинам с гинекологическими заболеваниями, у которых выявлен COVID-19. В середине октября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом на Ставрополье, краевой минздрав принял решение о полном переводе учреждения в режим работы госпиталя для больных с COVID-19.

Однако против перепрофилирования выступили медработники учреждения, о чем сообщили в своем коллективном обращении, размещенном в социальных сетях. По их словам, основной корпус родильного дома не подготовлен к приему пациентов с коронавирусом, а медики не обеспечены СИЗ.

«Пятигорский роддом имеет самое мощное на Кавминводах оснащение кислородом, — отметили в минздраве. — Здесь развернуто 190 коек, 102 из них обеспечены кислородной подводкой. Имеются 10 аппаратов искусственной вентиляции легких — их количество в ближайшее время будет увеличено. Помещения соответствуют требованиям и санитарно-эпидемиологическим нормам по работе с коронавирусной инфекцией».

Медики, по данным ведомства, обеспечены СИЗ для работы в «красной зоне» на несколько месяцев вперед, при этом запас постоянно пополняется. Имеются в достаточном количестве и необходимые лекарственные препараты, рекомендованные для лечения пациентов с коронавирусом.

Инициативная группа медиков, требующая вернуть работу родильного дома в прежнем режиме, также сообщила о своих переживаниях за жительниц Пятигорска. По словам акушерок, некоторых из них из-за перепрофилирования выписали раньше положенного срока.

В краевом минздраве заверили, что доступность помощи беременным и новорожденным не пострадает, поскольку разработана маршрутизация госпитализации будущих мам. Беременные и роженицы из группы низкого и среднего риска направляются в родильные дома Кисловодска и Минеральных Вод, в ближайшее время откроются отремонтированные палаты родильного дома в Ессентуках. Беременных из группы высокого риска отправляют в перинатальные центры Ставрополя.

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